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Новости

Россиянин пошёл выбрасывать мусор и потерял полмиллиона рублей

, ИА "Амител"
Нашедшим деньги занимается полиция
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Москвы пошёл выбрасывать мусор и выронил из кармана полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

60-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что потерял 525 тысяч рублей. Мужчина вернулся в офис, посмотрел запись с камер видеонаблюдения и увидел, что потерянные деньги подобрал неизвестный. 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 40-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после звонка лжебанкиров. Незнакомцы сообщили горожанке, что злоумышленники оформили кредит на её имя, и чтобы сохранить сбережения, нужно оперативно перевести их в секретную ячейку.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.03.2021 13:36
- гость -

фигасе, москальские пенсы в трениках домашних суммы на всякие ежедневные траты таскают...

27.03.2021 13:40
- гость -

Нормальная сумма на всякий случай. Может он приодеться собирался.

27.03.2021 14:00
про

13:40 Нормальная сумма на всякий случай

На трамвай и метро, до дома с работы доехать...на такси пенсионеры у нас не ездят...

27.03.2021 14:04
Пионер

обычный платеж за коммуналку в месяц по ощущениям

27.03.2021 14:05
Гость

Где он пенсионер-то? В 65 будет пенсия.

27.03.2021 14:12
гость

Бог дал, Бог взял.

27.03.2021 14:37
- гость -

4:05 Гость Где он пенсионер-то? В 65 будет пенсия.

Где ты видел, что те, которые в 65 лет выходят на пенсию носят в карманах поллимона? Это пенсионер из судей, полицейских или кто успел еще и депутатом поработать, а они и раньше на пенсию могут выходить...

27.03.2021 14:43
гость

Мусор пошел выбрасывать, на всякий случай полляма в карман сунул. Он на митинги наверное не ходит, старый уже для митингов

27.03.2021 14:49
про

А законность наличия такой суммы у пострадавшего надеюсь проверят?

27.03.2021 14:59
про

У нас медведи по улицам ходят, водку пьют, все злые и угрюмые, а пенсионеры по мусоркам с поллимоном в кармане шастают..это же известные факты

27.03.2021 15:54
Гость

Где написано, что пенсионер? Написано:"Мужчина вернулся в офис...".

27.03.2021 15:58
гость

Он на митинги наверное не ходит, старый уже для митингов

Че ему с такими деньгами в кармане на митинге делать, там те, у кого в кармане не более сотки

27.03.2021 17:57
- гость -

27.03.2021 15:58
гость

У некоторых вообще только маска в кармане.

28.03.2021 08:06
гость

27.03.2021 17:57
- гость -


Ну поэтому он и на митинге

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