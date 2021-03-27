Россиянин пошёл выбрасывать мусор и потерял полмиллиона рублей

Житель Москвы пошёл выбрасывать мусор и выронил из кармана полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

60-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что потерял 525 тысяч рублей. Мужчина вернулся в офис, посмотрел запись с камер видеонаблюдения и увидел, что потерянные деньги подобрал неизвестный.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 40-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после звонка лжебанкиров. Незнакомцы сообщили горожанке, что злоумышленники оформили кредит на её имя, и чтобы сохранить сбережения, нужно оперативно перевести их в секретную ячейку.