Россиянин пошёл выбрасывать мусор и потерял полмиллиона рублей

Житель Москвы пошёл выбрасывать мусор и выронил из кармана полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
60-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что потерял 525 тысяч рублей. Мужчина вернулся в офис, посмотрел запись с камер видеонаблюдения и увидел, что потерянные деньги подобрал неизвестный.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 40-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после звонка лжебанкиров. Незнакомцы сообщили горожанке, что злоумышленники оформили кредит на её имя, и чтобы сохранить сбережения, нужно оперативно перевести их в секретную ячейку.
Комментарии
фигасе, москальские пенсы в трениках домашних суммы на всякие ежедневные траты таскают...
Нормальная сумма на всякий случай. Может он приодеться собирался.
13:40 Нормальная сумма на всякий случай
На трамвай и метро, до дома с работы доехать...на такси пенсионеры у нас не ездят...
обычный платеж за коммуналку в месяц по ощущениям
Где он пенсионер-то? В 65 будет пенсия.
Бог дал, Бог взял.
4:05 Гость Где он пенсионер-то? В 65 будет пенсия.
Где ты видел, что те, которые в 65 лет выходят на пенсию носят в карманах поллимона? Это пенсионер из судей, полицейских или кто успел еще и депутатом поработать, а они и раньше на пенсию могут выходить...
Мусор пошел выбрасывать, на всякий случай полляма в карман сунул. Он на митинги наверное не ходит, старый уже для митингов
А законность наличия такой суммы у пострадавшего надеюсь проверят?
У нас медведи по улицам ходят, водку пьют, все злые и угрюмые, а пенсионеры по мусоркам с поллимоном в кармане шастают..это же известные факты
Где написано, что пенсионер? Написано:"Мужчина вернулся в офис...".
Он на митинги наверное не ходит, старый уже для митингов
Че ему с такими деньгами в кармане на митинге делать, там те, у кого в кармане не более сотки
27.03.2021 15:58
гость
У некоторых вообще только маска в кармане.
27.03.2021 17:57
- гость -
Ну поэтому он и на митинге