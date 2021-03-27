Актёра из "Улиц разбитых фонарей" экстренно госпитализировали с инфарктом

47-летнего российского актёра Марка Горонка, известного по сериалу "Улицы разбитых фонарей", экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у артиста обширный инфаркт.

Как пишет StarHit, ночью Горонок почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую помощь. Сейчас актёр находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжёлое.

"Есть ничего не могу, правая рука не работает", – рассказал актёр журналу. Он предположил, что причиной инфаркта стал стресс из-за конфликта с женой Анной.

Напомним, что Марк Горонок родился в 1973 году в Северске. Наибольшую известность он получил по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Ты у меня одна", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей" и "Морские дьяволы".