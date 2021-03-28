В России за сутки выявили девять тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 088 – до 4 519 832 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1878 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+701) и Московской области (+610). Алтайский край (+106) на 28 марта занимает 17-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 139 128 человек, в том числе 8630 – за последние сутки.

Скончались ещё 336 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 97 740 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 119,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 341 тысячу тестов сделали за последние сутки.