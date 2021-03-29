В Счётной палате предложили платить пособие не только семьям с детьми

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство должно назначать пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что в ведомстве проанализировали нынешние меры поддержки и выяснили, что их увеличение не всегда приводит к выходу из бедности.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющих детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", – сказал Кудрин.

Он отметил, что Счётная палата направила свои предложения в правительство.

Ранее сообщалось, что Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, которые претендуют на получение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара.