Беглого итальянского мафиози поймали благодаря его каналу на YouTube

Власти Доминиканы выдали Италии беглого мафиози, который скрывался от правосудия, но вёл на YouTube канал, посвящённый итальянской кухне. Об этом сообщает РИА Новости.

Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ареста за наркоторговлю. Спустя семь лет его нашли на курорте Бока-Чика в Доминиканской Республике. Мафиози вёл тихую жизнь и вместе с женой публиковал видео на кулинарном канале.

"Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появлялся без лица", – рассказали представители полиции.