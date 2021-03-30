Дмитрий Песков оценил шансы на победу над коронавирусом

Победить коронавирус очень сложно, он уже никуда не уйдёт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят "Аргументы и факты".
"Не к победе (путь, – прим. ред.), а к тому, чтобы выйти в комфортное существование. Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами", – сказал представитель Кремля.
Песков также выразил уверенность, что пример российского лидера Владимира Путина, который неделей ранее привился от коронавируса, побудит народ активнее проходить вакцинацию.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в России по-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам. В связи с этим нужно "существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова", а также "наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объёмов производства вакцины".
Комментарии
Кого интересует мнение балабола?
Сколько талантов у человека, что ни тема - у него есть авторитетное мнение.
а сам то он привился? а все их коллеги ? последовали примеру?
Я понимаю, когда о Байдене говорят, что у него уже песок сыпется, но когда это начинают говорить о...мда.
он что, доктор?
Было бы это мнение учёного тогда всё ясно а так всякий балабол даёт оценку и прогнозы. Россия куда ты пришла ? что будет дальше?