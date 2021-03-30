Дмитрий Песков оценил шансы на победу над коронавирусом

Победить коронавирус очень сложно, он уже никуда не уйдёт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят "Аргументы и факты".

"Не к победе (путь, – прим. ред.), а к тому, чтобы выйти в комфортное существование. Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами", – сказал представитель Кремля.

Песков также выразил уверенность, что пример российского лидера Владимира Путина, который неделей ранее привился от коронавируса, побудит народ активнее проходить вакцинацию.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в России по-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам. В связи с этим нужно "существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова", а также "наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объёмов производства вакцины".