Пранк зашёл далеко. Кто такой Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре Москвы

Что случилось?

ДТП произошло около 11:40 в районе Смоленской площади. Синий Audi RS 6 Avant вылетел на встречную полосу и "лоб в лоб" протаранил Volkswagen, а следом "собрал" ещё три автомобиля. Audi , по данным ГИБДД, принадлежит известному видеоблогеру Эдварду Билу.

За рулем Volkswagen находилась консультант Госдумы Мария Артёмова, пишет "Коммерсант". Медики зафиксировали у неё переломы ног, закрытую черепно-мозговую и другие травмы. Некоторые СМИ даже успели сообщить, что она скончалась, но информация не подтвердилась. Сейчас женщина находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.

Позднее адвокат видеоблогера Сергей Жорин подтвердил, что за рулём синего Audi в момент аварии находился именно Эдвард Бил. Хотя сразу после аварии Telegram-канал Life Shot с ссылкой на источники в полиции сообщил, что мужчина сначала пересел на другое кресло и пытался прикинуться пассажиром. Сейчас он задержан на 48 часов в качестве подозреваемого.

Полицейским Бил сообщил, что в аварии не виноват: мол, его подрезал чёрный Mitsubishi и скрылся с места аварии. Позднее московский Дептранс опубликовал видео с одной из уличных камер, где видно: никто блогера не подрезал.