Пранк зашёл далеко. Кто такой Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре Москвы

Резонансное массовое ДТП произошло на Садовом кольце в Москве 1 апреля. В аварию попало сразу пять машин, а женщина, сидевшая за рулём одного из автомобилей, получила серьёзные травмы и находится в реанимации. По предварительным данным, виновником столкновения стал популярный видеоблогер Эдвард Бил. Мужчина задержан, и теперь ему грозит уголовное дело. Рассказываем, кто такой Эдвард Бил, в центре каких скандалов он оказывался раньше и почему в Сети уверены, что страшное ДТП – закономерный итог его выходок.
ДТП произошло около 11:40 в районе Смоленской площади. Синий Audi RS 6 Avant вылетел на встречную полосу и "лоб в лоб" протаранил Volkswagen, а следом "собрал" ещё три автомобиля. Audi , по данным ГИБДД, принадлежит известному видеоблогеру Эдварду Билу.
За рулем Volkswagen находилась консультант Госдумы Мария Артёмова, пишет "Коммерсант". Медики зафиксировали у неё переломы ног, закрытую черепно-мозговую и другие травмы. Некоторые СМИ даже успели сообщить, что она скончалась, но информация не подтвердилась. Сейчас женщина находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.
Позднее адвокат видеоблогера Сергей Жорин подтвердил, что за рулём синего Audi в момент аварии находился именно Эдвард Бил. Хотя сразу после аварии Telegram-канал Life Shot с ссылкой на источники в полиции сообщил, что мужчина сначала пересел на другое кресло и пытался прикинуться пассажиром. Сейчас он задержан на 48 часов в качестве подозреваемого.
Полицейским Бил сообщил, что в аварии не виноват: мол, его подрезал чёрный Mitsubishi и скрылся с места аварии. Позднее московский Дептранс опубликовал видео с одной из уличных камер, где видно: никто блогера не подрезал.
Настоящее имя 25-летнего видеоблогера – Эдуард Биль. На его YouTube-канале Edward Bil сейчас больше 4 млн подписчиков. Свою популярность блогер обрёл благодаря скандальным пранкам. В роликах мужчина агрессивно "докапывался" до прохожих, хамя им и открыто угрожая физической расправой. Смешно, по его мнению, должно было быть от того, как люди реагируют на такую "неприятную" ситуацию.
В Сети на ролики реагировали по-разному: другие блогеры часто обвиняли Била в том, что он "ведёт себя как быдло" и провоцирует молодую аудиторию вести себя так же. Сам он неоднократно отмечал, что такое поведение – чистой воды постановка, а сам он никому зла не желает. Правда, с делом его слова расходятся: несколько раз пранки доходили до реальных драк.
Скандалы только помогли Эдварду Билу "взлететь" на YouTube. Его видео набирали по несколько миллионов просмотров, а мужчина успешно зарабатывал на рекламе и сотрудничестве с другими блогерами.
Нет. В полиции уже провели медосвидетельствование. По его результатам, в крови Била не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков.
"По результатам медицинского освидетельствования в крови у предполагаемого виновника ДТП следов алкоголя не обнаружено", – пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Адвокат блогера позднее заявил, что и наркотиков в крови Эдварда Била тоже не нашли.
Но лихачить за рулём авто Бил любил всегда: он нередко выкладывал видео своего экстремального вождения (в городских условиях) в Instagram. Только с начала года за злополучной синей Audi числится больше 400 штрафов за превышение скорости, сообщил телеканал РЕН-ТВ. Но выписывать их некому: по информации издания, регистрационный учёт машины прекращён.
Ради хайпа Эдвард Бил устраивал и пранки с автомобилями. Например, он врезался в машину, обклеенную под полицейскую, сбрасывал старое авто с обрыва и даже сажал за руль школьника.
А потому в Сети не удивились, что скандальный видеоблогер "допранковался" – страшное ДТП оказалось не первоапрельской шуткой.
По словам Сергея Жорина, такой ажиотаж вокруг аварии вызван лишь огромной популярностью Эдварда Била.
"Если бы на его месте был бы другой человек, то его бы не задерживали, но из-за публичности Эдварда, и он это понимает, блогер оказался в такой ситуации", – заявил правозащитник ТАСС.
Кроме того, Жорин рассказал, что в доме Била уже провели обыск, но ничего противозаконного не обнаружили.
Сообщалось также, что Эдвард Бил признал свою вину в ДТП. Но адвокат эту информацию не подтвердил. Хотя подчеркнул, что подозреваемый активно сотрудничает со следствием, даёт подробные показания о случившемся и готов полностью возместить ущерб пострадавшим.
В Сети сразу вспомнили страшную аварию лета 2020 года, вгде виновным признали актёра Михаила Ефремова. Водитель автомобиля, в которую врезался артист, скончался в больнице. В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы.
Кстати, повреждённую Audi Била поставили на стоянке рядом с раскуроченным внедорожником Ефремова. А одиозный адвокат Эльман Пашаев, который защищал актёра, вызвался отстаивать интересы и Эдварда Била.
Против блогера завели уголовное дело, а сам он находится в изоляторе. Сейчас правоохранители решают, какую меру пресечения ему избрать.
"По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Москве.
Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.
По информации ТАСС, прокурор Москвы взял расследование по факту массового ДТП на личный контроль.
Комментарии
Еврей
"консультант Госдумы"
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Хм... эдвард - десница божья?
Ровно до пандемии он в америку ездил, с женой и оператором, по низам ходил, классные видосы из негритянских кварталов.
в свое время "блогер" прославился тем, что якобы воевал на Донбассе в составе так называемого ополчения, в сети есть ролик, где он с автоматом на фоне надписи "Сомали" (был там такой бандитский батальон) дает интервью. Хотя потом он стал говорить, что видео было постановочное. Типичный не отягощенный интеллектом персонаж.
Посадить тварь нужно, до конца его дней. И чтобы на зоне сам себе пропитание добывал, а не на налоги содержать. Не заработает - пусть сдохнет с голоду. Развелось недоумков.
Предлагаю законодательно всем таким косячникам назначать адвокатом Эльмана Пашаева. Хотят или нет - получите свои 8 лет!!!
странно, сотни штрафов- некому прдъявить, может. не очень-то и хотелось предъявлять.
А теперь женщина, в лучшем случае, потеряла все здоровье, а он два года, и свободен. И еще из этого происшествия устроит пиар-акцию
За такую рожу лет пять можно смело давать...
А в чем заключается его популярность?Его миллионы граждан вообще не знают.Вот после аварии это ничтожество гораздо больше узнают.Его работать надо заставить. И отправить в места столь отдалённые. Таким подонкам не место находится среди людей
Внешность бандитская
Парадокс нашего времени ещё и в том, что сейчас он на этой ситуации ещё и заработает прилично. Представьте сколько сейчас людей посмотрит его ролики и сделает кучу запросов "кто такой..." тем самым поднимет его популярность и принесёт ему деньги
Он совершил великое открытие? Доказал теорему? Или сделал сотню сложнейших операций? Отработал 30 лет на заводе? Воспитал тысячу детей? Что это за биомусор, о чем вообще речь?
кумир аборигенов, всюдукакиев и аналогичных им
Это не блогер, а умственно отсталая жертва аборта! Мама с папой заделали, родили но ума не дали...
"Но, если я кого ругал — карайте строго,
Но это вряд ли, скажи, Серега!!" (с) В.С. Высоцкий
Подумаешь, 400 нарушений ПДД. Это-ж не пластиковыми стаканчиками бросаться.