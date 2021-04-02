Молодой барнаулец хотел отправиться в виртуальную реальность, но остался без денег

В полицию обратился 22-летний барнаулец и рассказал, что стал жертвой аферистов. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанин хотел приобрести шлем виртуальной реальности и нашёл в интернете соответствующее объявление. В ходе переписки продавец предложил отправить товар стоимостью 26 тыс. рублей службой доставки. Барнаулец согласился. Ему на почту пришло письмо, в котором была ссылка для оплаты заказа. Перейдя по ней, молодой человек ввёл данные своей банковской карты, с которой снялось 25 тыс. рублей. Однако мошенник сообщил, что оплата не прошла и необходимо заново провести транзакцию. В результате барнаулец лишился ещё 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счета". Злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула взяла в кредит более 1 миллиона рублей и отдала все деньги мошенникам.