Глава района на Алтае добился отмены штрафа за нарушение самоизоляции

Глава Турочакского района Виктор Осипов добился отмены штрафа в размере 7,5 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции.

Верховный суд отменил постановление о наказании и прекратил производство по делу. Соответствующие документы размещены на сайте инстанции.

Ранее Осипова, у которого 15 ноября 2020 года выявили коронавирус, наказали за несоблюдение режима самоизоляции. По оценкам правоохранителей, несмотря на необходимость пребывания на карантине, глава администрации вышел на работу, чем создал угрозу распространения заболевания среди коллег и односельчан.

Напомним, в ноябре 2020 года девять сотрудников администрации Турочакского района Республики Алтай заразились коронавирусом. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказал руководитель республиканского Роспотребнадзора Леонид Щучинов.

По его словам, на входе в здание администрации не производился контроль температуры, сотрудники и посетители не соблюдали масочный режим. Таким образом, районная администрация не обеспечила выполнение противоэпидемических требований, что и стало причиной распространения вируса.