В лесу под Петербургом нашли накрытое ковролином тело подростка

Тело пропавшего пять дней назад подростка нашли в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области. Следователи проводят проверку.

13-летнего мальчика нашли в лесополосе в Мурино без признаков насильственной смерти. Как сообщает "Фонтанка", тело ребёнка лежало между деревьев и было накрыто куском ковролина. По предварительным данным, он умер от переохлаждения.

Погибшего обнаружили волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт". Отмечается, что мальчик отпросился на прогулку 29 марта и не вернулся.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Алтайского края разыскивает 47-летнюю жительницу села Кулунда, которая ушла из дома ещё 6 января 2021 года и до сих пор её местонахождение неизвестно.