Данные более 500 тысяч пользователей Facebook утекли в Сеть

На хакерском форуме опубликовали личные данные 533 млн пользователей Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

По сведениям издания, в Сеть утекла информация о пользователях из 106 стран мира. На форуме оказались имена юзеров, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера, а также некоторые адреса электронной почты.

К компании Facebook утечку объяснили временной уязвимостью, исправить которую удалось ещё два года назад.

"Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему в 2019 году", – рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес, номер телефона и электронную почту пользователей при регистрации в соцсетях.