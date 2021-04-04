В России нашли устойчивых к морозу коров

Учёные из России и Великобритании изучили якутских коров и выяснили, что противостоять морозам им помогает специальный ген. Результаты научной работы опубликовали в журнале Molecular Biology and Evolution.

Установлено, что эта порода отделилась от своих сородичей около пяти тысяч лет назад и может выдерживать морозы до -70 градусов. В его геноме нашлось множество генетических вариантов, присутствующих в геномах пород из Африки и Азии и отсутствующих у европейских. Эти генетические вариации, вероятно, можно считать предковыми.

"Сохранение именно этих вариантов позволило якутскому скоту адаптироваться к изменяющимся условиям среды и экстремальному холоду", – сказано в исследовании.

Отмечается также, что подобная мутация могла сделать азиатских коров устойчивыми к жаре.