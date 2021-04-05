Прокуратура усмотрела вину ГИБДД в инциденте со сгоревшим на Алтае школьным автобусом

Прокуратура Целинного района провела проверку инцидента с возгоранием школьного автобуса и дала оценку деятельности ГИБДД, а также руководства МБОУ "Целинная СОШ № 1". Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выяснилось, что сотрудники местной ГИБДД ненадлежащим образом исполняли требования законодательства о техосмотре. В частности, автобус, который впоследствии сгорел, в последний раз проверяли в августе 2019 года. По результатам проверки начальнику МО МВД России "Целинный" внесено представление.

Кроме того, выяснилось, что в самой школе предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей проводились нерегулярно. Из-за этого в отношении директора учебного заведения возбудили административное дело.

Напомним, школьный автобус сгорел в Целинном районе 4 марта. Инцидент произошёл на трассе между райцентром и селом Верх-Марушка, куда направлялся транспорт. В салоне находились пятеро учеников 10-11 классов Целинной СОШ № 1. Позже губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал сделать выводы из инцидента.