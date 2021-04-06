Верховный суд предложил новый способ защиты жертв домашнего насилия

Верховный суд предложил защитить жертв домашнего насилия отменой практики частного обвинения в судах. Инициативу уже внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.

Сейчас к делам частного обвинения относятся три состава преступлений: об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев и о клевете без отягчающих обстоятельств. Они часто являются следствием домашнего насилия.

В Верховном суде считают, что при такой практике фактически отсутствует стадия предварительного расследования, а обязанность потерпевшего самостоятельно представлять обвинение в суде не защищает права человека. Следовательно, от этой практики предложено отказаться.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия и заявил, что они сами могут быть виноваты в случившемся. В качестве примера он привёл ситуацию, когда женщины выходят замуж за потенциально опасных мужчин.