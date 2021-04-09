Рекорды в ипотеке и посылки из офисов. В Сбере рассказали, чем удивили в 2020 году

В сложный "ковидный" 2020 год Сбербанку удалось достичь сразу нескольких важных рекордов как в России, так и на Алтае. Только ипотечных кредитов в регионе банк выдал на сумму больше 22 млрд рублей: объём почти в два раза больше, чем в 2019 году. "Драйвером" для роста стала программа господдержки, объяснил управляющий Алтайским отделением Антон Милютин на пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года. Он рассказал, сколько бизнесменов смогли получить льготные кредиты от государства, какую роль сыграла цифровизация услуг и как на Алтае развивалась экосистема сервисов Сбера.

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Ипотека в каждый дом

Как и для всех, для Сбербанка 2020-й оказался годом вызовов и испытаний, рассказал Антон Милютин. Компания стала одним из самых активных проводников тех мер господдержки, которые правительство ввело для бизнеса и населения в пандемию.

По всей России, и в Алтайском крае в частности, Сбербанк с задачами справился, уверен управляющий региональным отделением. Об этом говорят и рекордные дивиденды, которые Группа Сбер выплатит своим акционерам по итогам года, – более 422 млрд рублей. Половина акций принадлежит правительству РФ, поэтому 211 млрд рублей пойдут в Фонд национального благосостояния страны.

Одним из главных рекордов года в Алтайском Сбере называют объёмы выданных ипотечных кредитов. Введение льготной ипотеки с господдержкой позволило отделению оформить более 14 тысяч займов на рекордную сумму – свыше 22 млрд рублей. Объёмы ипотечного кредитования в 1,8 раза превысили показатели 2019 года.

Не кредит, а помощь

Важной мерой поддержки стали льготные кредиты под 0% и 2%, которые правительство ввело для бизнеса в период пандемии. Предприниматели из пострадавших отраслей могли получить кредиты, которые за них вместе с процентами обязалось погасить государство при выполнении ряда условий.

В Алтайском крае Сбер заключил с предпринимателями больше 2,6 тысячи договоров на 4,2 млрд рублей под 2%. А ещё 300 кредитов выдали под 0%. Итого объём кредитования по двум программам составил почти 5 млрд рублей.

Эскроу-счета

Кредитный портфель Алтайского Сбербанка в корпоративном сегменте в 2020 году вырос на 27%. Основным направлением, в котором отмечен рост кредитования, стал строительный рынок, пояснил Антон Милютин.

Алтайский Сбербанк в объёмах кредитования по проектному финансированию прирос на 11 млрд рублей. На конец 2020 года только в Барнауле в рамках проектного финансирования возводилось 28 домов девятью застройщиками. В компании сделали максимально удобной работу с эскроу-счетами: их можно открывать удалённо.

Уход в цифру с головой

Планы по развитию, которые в Сбере наметили ещё до пандемии, с приходом ковида стали более актуальными, отметил Антон Милютин. В компании давно работают над тем, чтобы подавляющее большинство услуг можно было получать вообще не выходя из дома.

"Сбер уже давно взял курс на развитие цифровой линейки продуктов, процессов и технологий. И 2020 год показал правильность выбранной стратегии. Большинство операций теперь доступно онлайн. Сегодня даже зарегистрировать ООО с единственным учредителем или ИП, а также открыть расчётный счёт можно дистанционно", – рассказал Антон Милютин.

А те банковские услуги, за которыми всё ещё нужно идти в офис, теперь можно получить даже в отдалённых сёлах. Спектр операций, которые можно совершить на месте, расширился. Там же можно подключить и сервисы экосистемы.

Кроме того, Сбербанк продолжил устанавливать свои терминалы в окнах МФЦ Алтайского края и Республики Алтай. И оплатить любую госпошлину теперь можно на месте банковской картой. Всё это значительно сократило клиентский путь, отметил Антон Милютин.

В Горном Алтае Сбер упростил жизнь школьникам и их родителям. В регионе в 2020 году запустили сервис безналичной оплаты школьного питания "Ладошки". Приходя в столовую, дети просто прикладывают руку к сканеру и происходит оплата обеда.

Теперь больше чем банк

Свою экосистему Сбер начал строить ещё до 2020 года. И в пандемию сервисы оказались очень востребованными. Например, СберМаркет, где можно заказать продукты из Metro, "Ашана" или "Ленты", в Барнауле вырос в семь раз по объёму заказов во втором квартале. А доставкой еды из местных кафе и ресторанов занимается ещё один сберовский сервис – Delivery Club.

В 2020 году в Сбербанке объявили о том, что они стали Сбером – больше чем банком, целой экосистемой из сервисов.

"Экосистема – это набор продуктов и услуг, которые призваны удовлетворить как финансовые, так и нефинансовые потребности наших клиентов. Сегодня в экосистему Сбера входит свыше 60 компаний, которые предоставляют различные услуги и для бизнеса, и для частных клиентов", – рассказал Антон Милютин.

Так, при помощи сервиса ДомКлик сегодня можно удалённо купить квартиру, вплоть до регистрации сделки. В приложении СберЗдоровье клиентам предлагают дистанционно пройти консультацию с врачом или записаться на обследование. А в офисах Сбера теперь можно отправить или получить посылку благодаря сервису СберЛогистика.

Посмотреть кино и сериалы или послушать музыку можно в развлекательных сервисах Okko и СберЗвук. Большое число сервисов для удобства клиентов объединены в подписке СберПрайм. В общем, в компании стараются охватить абсолютно все сферы жизни.

Чего ждать от Сбера в 2021 году?

Офисы Сбербанка в Барнауле, как и по всей стране, ждут сильные преображения. На своей продуктовой конференции СберКонф в сентябре компания представила новый формат офиса, где всё совсем "не по-банковскому". Например, вместо стоек сотрудников – удобные столики для общения с менеджером. Сориентироваться в отделении помогают голосовые помощники, а на входе вас "узнают" по биометрическим данным. По словам Антона Милютина, в 2021 году первый офис нового формата появится и в краевой столице.

Дочерних сервисов компании в регионе станет ещё больше. Например, нас ждёт доставка продуктов под названием Самокат. Он будет доставлять продукты не из больших супермаркетов, а из маленьких магазинов. Поэтому всё необходимое вам привезут в течение 15-30 минут, пообещал управляющий.

Другой новинкой для жителей Алтайского края станет сервис Сбер Еаптека. Там можно будет заказать нерецептурные препараты, которые курьер привезёт вам домой.

А те сервисы, которые у Сбера уже есть, планируют совершенствовать. Так что всё больше проблем можно будет легко решить в пару кликов.