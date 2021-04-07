Хозяин квартиры погиб при пожаре в двухэтажном доме на Алтае

Мужчина погиб в результате пожара в Заринске. Возгорание произошло ночью 7 апреля в двухэтажном жилом доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, по прибытии пожарные обнаружили, что из окна на втором этаже вырываются клубы дыма. Из квартиры, расположенной по соседству с той, где произошло возгорание, люди звали на помощь. Спасатели провели эвакуацию. Из дома вывели двух женщин и маленького ребёнка. Очаг возгорания ликвидировали в течение нескольких минут.

На месте пожара обнаружили погибшего хозяина квартиры. Причины и обстоятельства случившегося установят специалисты.

Напомним, что минувшей ночью в Барнауле сгорели два автомобиля. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность одной из машин.