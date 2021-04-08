На Алтайский край надвигается потепление до +22°C

В Алтайском крае в четверг сохранится достаточно тёплая погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

8 апреля в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Также метеорологи прогнозируют гололёдные явления. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Метеорологи ожидают, что столбики термометров днём достигнут отметки +3…+8 градусов (по югу – до +13 градусов, в Барнауле – от +6 до +8 градусов).

Ночи останутся прохладными: в ночь на пятницу прогнозируется температура от -4°C до +1°C (в Барнауле – от -2°C до -4°C).

Мощное потепление придёт в Алтайский край на следующей неделе. В Центре управления регионом рассказали, что днём температура может достигать +22 градусов, ночью сохранится на уровне +2…-7 градусов. Кроме того, повысится риск пожаров.

Ранее жителей региона предупредили, что с 8 и 9 апреля в Алтайском крае ожидается резкой подъём уровня воды на реках Алей и Чумыш. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.