Эксперты и политтехнологи научат волонтёров "Единой России" выигрывать выборы

"Единая Россия" проводит для общественников и волонтёров, участвующих в праймериз, обучение азам политики и помогает подготовиться к выборам. Подробности сообщает сайт ЕР. Этому будет посвящён цикл семинаров и различных мероприятий на площадке Высшей партийной школы.

Во время первого онлайн-семинара эксперты рассказали начинающим политикам о ситуации в стране, технологиях проведения предвыборной кампании и правилах общения с избирателями. Вся программа основана на актуальных социологических исследованиях. Любой желающий принять участие в обновлении депутатского корпуса должен понимать, какие потребности и вопросы есть у жителей страны.

Особенно это касается новой категории кандидатов – волонтёров. Их участие будет в целом полезно всей системе, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский.

"Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьёзных системных политических партий", – уверен он.

Он рассказал общественникам, как изменилось электоральное поведение на фоне пандемии коронавируса, чего люди ждут от власти и какие проблемы видят в здравоохранении, социальной сфере, образовании.

О важности участия в выборах волонтёров говорит и председатель правления ФоРГО Константин Костин. У добровольцев есть большой опыт в оказании реальной помощи людям. Но им самим нужно помочь войти в большую политику. Поэтому крайне важно, что "Единая Россия" делится с ними наработанными годами навыками и практиками, отметил эксперт.

"Запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция ЕР на него – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и не безразличным гражданам попасть в представительные органы власти", – добавляет руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Желание участвовать в праймериз изъявили уже более трёх тысяч человек. Среди них около трети – общественники. Например, в Алтайском крае это глава организации "Волонтёры-медики" Анна Ведлер, волонтёр из Бурлинского района Самата Битенова и другие.

"Эти люди уже проявили себя в период пандемии. Их участие в кампании добавит свежего взгляда на решение проблем людей, даст политике новые лица", – рассказала член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии Лидия Найданова.

О том, чтобы дать им дорогу в политику, говорил ещё Владимир Путин. Президент России считает, что это поможет в развитии страны.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заверил: партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.

"Основным риском для "Единой России" является сама "Единая Россия", если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель партии", – сказал Турчак.

Напомним, что праймериз пройдут 24-30 мая в онлайн-формате. Выдвинуть кандидатуру может любой желающих член партии или беспартийный. Голосование будет открытым – выбирать тех, кого партия должна взять с собой на большие выборы, будут все жители страны. Победители внутрипартийного голосования примут участие в выборах в Госдуму и законодательные органы регионов. Например, в Сибири будут выбирать депутатов парламентов Алтайского и Красноярского краев, Томской и Омской областей.