Аман Тулеев рассказал, как заставлял переодеваться чиновников в йети

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заставлял чиновников переодеваться в йети, чтобы подогреть интерес к туризму в Кузбассе. Об этом он рассказал в своём Instagram.

По словам бывшего главы региона, слухи о том, что в Горной Шории живёт снежный человек, появились в 2009 году, после того как охотники нашли возле Азасской пещеры неизвестные следы.

Тогда энтузиасты приступили к поиску бигфута, а через некоторое время Тулеев и сам пытался найти там йети, однако никаких признаков его присутствия не обнаружил.

Чтобы интерес к поискам снежного человека не стихал и Таштагольский район развивался как курорт, власти решили сами подогреть интерес. Однажды он обратился к главе района Владимиру Макуте.

"Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь", – сказал Тулеев.

Экс-губернатор подчеркнул, что после этого интерес к снежному человеку поднимался, но как именно выкручивался Макута, ему неизвестно.