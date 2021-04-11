Подтопленную алтайскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Автодорогу Калининский – Сибирячиха в Солонешенском районе открыли для всех видов транспорта, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее движение по ней осуществляли только грузовики и внедорожники из-за подтопления 50-метрового участка водой из реки Ануй. В настоящее время дорожная ситуация стабилизировалась.

"Ситуация находится на постоянном контроле местных властей: исполняющий обязанности главы Солонешенского района Александр Воронов вместе со специалистами дорожных служб изучил ситуацию с обеспечением свободного проезда к населённым пунктам, – уточнили в ведомстве. – На данный момент проблемных участков нет, подтоплений жилых домов также не зафиксировано".

Напомним, 13 домов оказались подтоплены из-за поднятия уровня воды в реках. Стихия затопила четыре дома в селе Николаевка Поспелихинского района и девять домов в селе Успенка Локтевского района.