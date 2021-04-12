Россияне рассказали о желании покинуть Землю и улететь на другую планету

Большинство россиян не хотели бы покидать Землю, чтобы переселиться на другую планету. Такой ответ выбрали 67% участников опроса от холдинга "Ромир". Результаты исследования приводит РИА Новости. Чёткое желание улететь с Земли высказали 13% опрошенных. Ещё 20% затруднились ответить на вопрос социологов.

Опрос проходил в марте 2021 года, в нём приняли участие 1,5 тысячи респондентов от 18 лет, проживающих по всей России.

Напомним, что ранее учёные НАСА и Университета Тохо в Японии определили предполагаемую дату гибели всего живого на Земле. По их подсчётам, причиной апокалипсиса станет испарение всего кислорода, которое произойдёт примерно через 1 миллиард лет.