Жителей Алтайского края научат разговаривать с коллекторами

13 апреля в Алтайском крае будет работать горячая линия по вопросам взаимодействия с коллекторами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"Эксперты объяснят, как защитить права при осуществлении деятельности по вопросам просроченной задолженности. Расскажут, какие действия коллекторов являются законными, какую информацию они должны сообщать при взаимодействии с должником. Также сотрудники ведомства ответят, имеют ли коллекторы право беспокоить близких должника и в каких случаях можно отказаться от общения с коллекторами", – говорится в сообщении.

Звонки будут принимать с 10 до 18 часов по номеру (3852) 29-59-48.