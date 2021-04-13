На финишной прямой. Сотрудники "Барнаул РТИ" прошли обучение на "Фабрике процессов"

Первая встреча руководства "Барнаул РТИ" состоялась с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) и старшим руководителем проекта Федерального центра компетенций (ФЦК) ещё в конце 2019 года. Тогда предприятие стало участником нацпроекта "Производительность труда" и одним из первых в крае получило адресную поддержку. Несколько лет подряд на заводе работали в рамках новой модели, которая подразумевает сокращение расходов и повышение эффективности производства. В начале апреля сотрудники "Барнаул РТИ" прошли обучающий тренинг на "Фабрике процессов".

"Фабрика процессов" – это площадка, на которой участники получают опыт применения инструментов бережливого производства в ходе реальной деятельности. Такой подход помогает им собственными глазами увидеть и понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

По словам представителей РЦК, обучение строится на основе моделирования процессов сборки "Пульта управления регулятора давления газа Venio-C". Его изготовление – реальный производственный процесс, который осуществляют на Энгельсском приборостроительном объединении "Сигнал" в Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов. На первом этапе сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен. В ходе выполнения задания они начинают осознавать, что "традиционный" подход к производству не позволяет добиться поставленных целей, и в каждой последующей смене улучшают свои показатели. На втором этапе между сменами тренеры проводят обучение основным принципам и методам бережливого производства. И уже на третьем этапе участники применяют на практике полученные знания, поясняют в РЦК.

Подобный тренинг эксперты провели и для алтайского предприятия. В нём приняли участие 20 представителей "Барнаул РТИ" – от специалистов и линейных руководителей до генерального директора. Как показывает практика, от такого взаимодействия повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлечённость коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

Дата проведения "Фабрики процессов" выбрана не случайно. Именно сейчас в "Барнаул РТИ" началась активная фаза развития проекта на следующем продуктовом потоке предприятия – "Оптимизация процесса производства шпредингованных тканей", и новой рабочей группе необходимо погрузиться в инструменты и методы бережливого производства.

Уже в следующем месяце "Фабрика процессов" будет проходить на регулярной основе – еженедельно. Все алтайские предприятия – участники национального проекта смогут пройти обучение и взглянуть на производственный процесс по-новому.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.