В Барнауле пройдёт социальная акция "Стань Донором. Спаси Жизнь!"

Краевая социальная акция "Стань Донором. Спаси Жизнь!" пройдёт в Барнауле с 19 по 23 апреля 2021 года. К донации допускаются люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 кг.

Инициаторами мероприятия в Барнауле десять лет назад стали студенты АлтГТУ. Позже их поддержали студенты филиалов АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. В этих городах мероприятие уже прошло: кровь сдали около 500 человек. Также в этом году впервые к акции присоединился Камень-на-Оби.

"Для Алтайского края эта акция стала традиционной и проходит дважды в год – весной и осенью. Отрадно, что в этом году жители Камня-на-Оби могут к ней присоединиться. От имени организаторов благодарю администрацию Бийска и Рубцовска, всех доноров за участие в акции. Особо отмечу студентов Бийского технологического института и Рубцовского индустриального института, которые стали волонтёрами акции и помогали медицинскому персоналу качественно организовать весь процесс", – рассказывает начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

После сдачи крови доноры получают бонусы: компенсацию на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнёров, а также дополнительный выходной день к отпуску и учёбе.

Акцию проводит АлтГТУ вместе с Алтайским региональным общественным фондом благотворительных и социальных программ "Звёздный свет" при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ, Алтайского краевого центра крови, Союза машиностроителей России. Проект "Стань Донором. Спаси Жизнь!" получил грант президента Российской Федерации.

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