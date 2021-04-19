Водить – значит видеть: почему автомобилисту нужны специальные очки

Безопасное вождение складывается из нескольких факторов, ключевой из которых – острое зрение. Водителю важно чётко видеть дорожные знаки, светофоры и других участников движения, а также моментально реагировать на изменение ситуации. Но каждый автомобилист знает, как затрудняют видимость слепящее солнце, блики, плохая погода или тёмное время суток.

Эту проблему могут решить специальные очки для водителей. Антибликовые и поляризационные, противотуманные, фотохромные, а также очки для повышения контрастности изображения – все они снижают нагрузку на глаза и помогают водителю лучше ориентироваться на дороге в трудных погодных условиях.

Барнаульский автоблогер Александр Михельсон тоже заинтересовался полезным аксессуаром. Чтобы разобраться, как выбрать подходящую пару и сколько она будет стоить, Михельсон поговорил с директором холдинга "Евростиль" Ольгой Романенко.