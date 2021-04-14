Эксперт назвал самые опасные для водителя поломки автомобиля

Самое важное в автомобиле – это исправность шин и тормозов. Такое мнение в беседе с агентством "Прайм" озвучил эксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, именно исправная тормозная система зачастую помогает не превратить ДТП в аварию со смертельным исходом, поскольку возможность быстро скинуть скорость напрямую влияет на последствия столкновения. По этой же причине важно состояние шин и их соответствие сезону.

Впрочем, как подчеркнул Васильев, не бывает "неважных" неисправностей. Это и разбитые фары, и сломанная система очистки лобового стекла, и неисправность звукового сигнала.

Эксперт посоветовал перед каждой поездкой обходить автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии подтёков технических жидкостей. Если водитель учуял запах бензина в машине, ни в коем случае нельзя заводить двигатель, пока не отыщется источник проблемы.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России могут вступить в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым появится штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона.