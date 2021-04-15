В Японии не исключили отмену летней Олимпиады

Олимпийские игры в Токио могут отменить, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится, заявил генсек правящей в Японии либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.

По его словам, если власти сочтут, что проведение соревнований станет практически невозможным, то "ничего не останется сделать, как отказаться от этого", приводит слова Никаи РИА Новости.

При этом политик добавил, что Олимпиада очень значима для страны и там, "безусловно, хотели бы, чтобы всё получилось".

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии турнир перенесли на год. Теперь он должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года без иностранных болельщиков.