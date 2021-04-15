Почти 9 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8944 – до 4 675 153 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2455 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+719) и Московской области (+565). Алтайский край (+85) на 15 апреля занимает 23-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 301 448 человек, в том числе 10 225 – за последние сутки.

Скончались ещё 398 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 104 398 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 124,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 305 тысяч тестов сделали за последние сутки.