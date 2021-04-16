Движение открыли на всех дорогах Алтайского края

Движение на всех дорогах Алтайского края восстановлено для всех видов транспорта. Ограничение на проезд по мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ануй снято.

Как напоминает пресс-служба регионального Минтранса, для движения закрывали участок дороги Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское. Дорожники уже провели работы по устранению последствий переливов и сейчас движение полностью открыто.

В случае возникновения нештатных ситуаций ведомство просит обращаться по следующим телефонам:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Напомним, что ранее, 15 апреля, движение открыли ещё по двум дорогам: Алейск – Безголосово – автодорога К-13 и Алейск – Петропавловское – Смоленское между сёлами Новопокровка и Паутово.