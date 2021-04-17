В правительстве Алтайского края обсудили проблемы общественного транспорта

16 апреля Виктор Томенко и члены правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" обсудили ряд актуальных для региона проблем. Одной из тем стала организация внутримуниципальных пассажирских перевозок.

Основная проблема в этой сфере – изношенность транспорта. Руководители районов края уверены, что без поддержки правительства эту проблему не решить. Руководитель ассоциации Светлана Агаркова предложила использовать опыт покупки дорожной техники. В январе 2020 года Виктор Томенко выделял на обновление дорожной техники около 500 млн рублей. 90 единиц спецтехники, приобретённой на эти деньги, направили в муниципалитеты, где остро стояла проблема с уборкой снега.

Виктор Томенко отметил, что в 2021 году работа по обновлению автопарка будет продолжена. Глава региона подчеркнул, что нужна системная работа по организации пассажирских перевозок на муниципальном и межмуниципальном уровне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Последние годы вливаний в эту сферу не было. Нужны среднесрочные и долгосрочные перспективы. Учитывая остроту ситуации и исходя из имеющихся возможностей, мы на краевом уровне примем решение по обновлению пассажирского автотранспорта муниципалитетов", – сказал Виктор Томенко.