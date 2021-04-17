Россияне назвали сферы труда с самым быстрым карьерным ростом

Россияне рассказали, что быстрее всего занять руководящую должность можно в сфере кафе и ресторанов. Об этом свидетельствуют результаты опроса от портала "Работа.ру".

В исследовании приняли участие более пяти тысяч респондентов со всей России, сообщают "Известия". 26% опрошенных отметили, что самый быстрый карьерный рост в сфере ресторанного бизнеса. Лучшими городами для развития в этой отрасли назвали Москву (74%), Санкт-Петербург (55%) и Сочи (23%).

На втором месте оказалась сфера IT, а для нее лучшими городами считают Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Третье место заняла промышленная отрасль. Здесь респонденты отметили как перспективные города Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее более четверти сотрудников пожаловались на сокращение зарплаты с переходом на удалённый режим работы.