Доктор Мясников назвал привычки, которые вызывают бессонницу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о том, какие привычки могут спровоцировать у человека бессонницу. В первую очередь, по его словам, нужно перестать смотреть на часы при пробуждении ночью.

Также медик призвал ложиться и вставать всегда в одно и то же время.

"В одиннадцать лёг – в семь встал. В десять лёг – в шесть встал. Всё. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днём и утром: по-прежнему в семь подъём. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днём вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснёте и следующей ночью", – сказал Мясников.

Ещё один совет – не лежать на кровати днём. Так организм поймет, что кровать – это место для сна. Тем, кто совсем не может уснуть, врач предлагает встать и просто походить около 20 минут.

Ранее доктор Мясников раскрыл основную ошибку при головной боли. Медик уточнил, что речь идёт о самом распространённом виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти и ощущается болью в тканях, окружающих голову.