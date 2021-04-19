Дмитрия Аристова назначили на место погибшей замглавы алтайского Минкульта Галины Кубриной

Заместителем министра культуры Алтайского края назначили Дмитрия Аристова. Кроме обязанностей замглавы ведомства, он будет исполнять обязанности начальника отдела музейной деятельности и связей с общественностью. Соответствующий документ подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Аристов окончил Алтайский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Свою карьеру он начал плотником-бетонщиком, после стал старшим прорабом стройучастка и главным инженером. Замещал должности специалиста инспекции госстройнадзора регионального управления по строительству и архитектуре, а затем руководителя этой инспекции. Кроме того, занимал руководящие посты в строительных компаниях.

С 2019 по 2020 год возглавлял комитет по строительству, архитектуре и и развитию Барнаула. В Минкультуры Аристов будет курировать вопросы, связанные со строительством и ремонтом объектов культуры в рамках федеральных и краевых программ, реализацией нацпроекта "Культура" и возглавлять отдел музейной деятельности и связей с общественностью.

Напомним, предшественница Аристова – Галина Кубрина – погибла в результате ДТП. 29 января автомобиль Министерства культуры Алтайского края попал в аварию на Чуйском тракте неподалёку от села Троицкого.

Кроме Кубриной, в машине находилась её начальница – министр культуры региона Елена Безрукова, а также глава отдела капстроительства и ресурсного обеспечения ведомства Федор Зыков. По предварительной версии, грузовик при выезде с второстепенной дороги не пропустил легковой автомобиль.