Сотрудники МЧС спасли женщину со сломанной ногой из погреба в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"
Сотрудники МЧС в Калманском районе помогли женщине, которая упала в погреб в собственном частном доме. В результате падения она повредила ногу и не могла выбраться самостоятельно.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", спустя несколько минут после вызова пожарные прибыли на место и обнаружили в погребе женщину с повреждением правой ноги и многочисленными ушибами мягких тканей.
Пострадавшая находилась в сознании. С помощью верёвки спасатели извлекли её из погреба, после чего передали сотрудникам скорой помощи.
Напомним, что 21 апреля человек погиб во время пожара в многоэтажном доме по адресу Попова, 62, в Барнауле. Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
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