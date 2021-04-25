До +15 и без осадков обещают в Алтайском крае 25 апреля

С 24 по 30 апреля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью. В некоторых районах ожидается 4-й класс горимости.
25 апреля в крае температура воздуха составит +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков.Ветер северный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +12...+14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северный, 2-7 метров в секунду.
В ночь с 25 на 26 апреля в крае термометры покажут от 0 до -5 градусов. В Барнауле температура воздуха составит -2...-4 градуса. Преимущественно без осадков.
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