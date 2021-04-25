Фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку перед московским дерби

СМИ и телеграм-каналы сообщают о массовой драке между фанатами ЦСКА и "Спартака", которая произошла на востоке Москвы. 25 февраля пройдёт "московское дерби", перед которым и произошла потасовка.
По данным очевидцев, в драке принимали участие около 150 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.
"Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьёзных нарушений общественного порядка", – рассказали в МВД агентству РИА Новости.
Однако в социальных сетях распространяется видео, на которое попала потасовка.
Ранее сообщалось, что у Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. По словам очевидцев, в конфликте принимали участие около 200 человек, 50 из которых задержали.
Комментарии