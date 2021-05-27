Почему АЗС сети "Газпромнефть" переходят на электронные чеки

Цифровизация всего и вся – мировой тренд. Всё больше компаний переходят на онлайн-сервисы, документооборот всё чаще становится электронным, скорость обмена данными растёт с каждым днём. Это быстро, просто и удобно. А ещё и экологично, ведь "цифра" позволяет экономить тонны бумаги. Онлайн-чеки и документы активно внедряют ретейлеры, например, "Пятёрочка", банки – Альфа-Банк, ВТБ и другие, сети АЗС, например, "Газпромнефть", авиакомпании, службы оплаты услуг, в том числе ЖКХ, и многие государственные организации: налоговый вычет, запись к врачу, оформление выплат и пособий. О том, зачем это нужно, amic.ru рассказали в сети АЗС "Газпромнефть", где как раз недавно внедрили новый онлайн-сервис.

Все чеки в одном смартфоне

С мая 2021 года заправочные станции сети "Газпромнефть" перешли на оформление электронных чеков вместо бумажных. Конечно, только тем клиентам, у кого для этого есть техническая возможность, и тем, кому это требуется.

Чтобы получать данные о покупке быстро и просто, нужно всего лишь скачать мобильное приложение "АЗС "Газпромнефть" в Google Play или на App Store. И оформить виртуальную карту лояльности "Нам по пути": внести или обновить адрес электронной почты в мобильном приложении и поставить отметку в настройках "Получать электронные чеки".

Если по какой-то причине вам потребуется бумажный чек, то просто скажите об этом на кассе. Но как только вы попробуете получать электронные чеки, вам уже не захочется возвращаться к старому формату. Потому что это быстро – документ приходит на телефон за несколько секунд – и вам не надо стоять у кассы в его ожидании. Потому что это удобно – вся информация о тратах всегда будет в доступе, вы сможете проконтролировать и оценить свои расходы всегда и везде. И потому что это избавит ваш автомобиль от мусора, а вас – от поисков "куда-то затерявшегося чека". К тому же электронный документ никогда не выгорит, не порвётся.

Всё законно

Но самое главное – это полноценный фискальный документ. В федеральном законе чётко прописано, что электронный чек приравнен к кассовому, оформление первого не требует оформления второго. Чек может быть в формате изображения, PDF-документа или динамической страницы. Так что электронное подтверждение вашей оплаты – совершенно нормальная практика. И абсолютно законная, ведь главное в чеке – не материал, из которого он сделан, а сведения о покупке: дата, время и сумма платежа, порядковый номер документа, фискальный признак документа и другие.

У электронного чека есть ряд преимуществ: необходимые реквизиты и информация об операциях всегда доступны онлайн, чеки хранятся на сервере Федеральной налоговой службы.

"Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности, получать кешбэки, бонусы и др. Кроме того, в перспективе это позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счёт для зачисления денег без заполнения декларации", – поясняют в налоговой службе.

От страховки до заправки

Кстати, о других энергоэффективных форматах. Как ранее сообщал amic.ru, сеть АЗС "Газпромнефть" уже начала отказ от пластиковых карт. Стать участником бонусной программы "Нам по пути" можно скачав мобильное приложение для Android и IOS. Более 40% новых клиентов сети сейчас выбирают виртуальную карту вместо пластиковой.

В мобильном приложении сети АЗС "Газпромнефть" доступны различные онлайн-сервисы. Один из самых популярных – оплата топлива не выходя из автомобиля. Через приложение можно выбрать нужную колонку, вид и объём топлива и рассчитаться за покупку. Три минуты – и можно ехать дальше.

Приложение позволяет оформить полис ОСАГО, виртуальную дебетовую или кредитную карту без посещения банка, заказать эвакуатор, проверить и оплатить штрафы, записаться на техосмотр, купить новые шины, проверить историю авто. Перечень цифровых услуг постоянно расширяется и экономит ресурсы. И "на сладкое": приложение сети АЗС "Газпромнефть" показывает, как быстрее и без пробок доехать до нужной АЗС. Такая вот цифровизация.