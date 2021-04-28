"Росводоканал Барнаул" призвал вовремя оплачивать"коммуналку"

"Росводоканал Барнаул" призывает своевременно оплачивать водоснабжение и водоотведение. В соответствии с федеральным законом, при задолженности предоставление услуг могут приостановить.
"Если у клиента образовался долг более чем за два месяца, мы предупреждаем его об ограничении или отключении услуг водоканала. Это делается лично, письменно или по телефону. После у абонента есть 20 дней на то, чтобы погасить задолженность. Если клиент не оплатит долг в установленный срок, ему следует ожидать визита инспекции, которая вправе ограничить водоснабжение или водоотведение", – рассказывает коммерческий директор "Росводоканала Барнаул" Татьяна Колганова.
Предоставление услуги возобновляют в течение двух календарных дней после полного погашения долга и оплаты расходов по введению ограничения. Или после соглашения о выплате задолженности и расходов, если не принято решение о возобновлении предоставления коммунальных услуг с более раннего момента.
"Своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения очень важна для предприятия, ведь полученные средства идут в том числе на плановые ремонтные работы, которые позволяют минимизировать количество повреждений на сетях. Мы благодарны абонентам, которые платят вовремя, и надеемся, что таких потребителей будет больше", – подчеркнула Татьяна Колганова.
Напомним, что при взыскании задолженности потребитель также должен оплатить госпошлину и работу судебных приставов.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
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