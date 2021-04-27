Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории

Минпросвещения России нашло учебник истории, который вызвал возмущение президента России Владимира Путина за недостаточное освещение Сталинградской битвы. Пособие уже не используется в школах, но по нему ещё преподают в некоторых колледжах.
"По итогам проверки среди прочих выявлен учебник "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы", – сообщает ТАСС.
Напомним, что в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию 21 апреля Путин обратил внимание на учебники истории. Глава государства сказал, что иногда с удивлением читает школьные учебники, в которых нет сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Например, о Сталинградской битве.
Позднее Минпросвещения сообщило, что начнёт проверку содержания школьных учебников истории.
Комментарии
"в которых нет сведений..."
Ну да, в учебниках будет прописано, что в Великой Отечественной войне победил советский народ под руководством коммунистической партии и генералиссимуса Сталина. И перестанут на день Победы загораживать фанерой мавзолей Ленина.