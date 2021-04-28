Доктор Мясников рассказал, сколько нужно пить воды

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не следовать советам "знатоков" и пить столько воды, сколько требует организм. Об этом он написал в Instagram.
По словам специалиста, при нормальной температуре окружающей среды человек выделяет примерно 1600 мл жидкости, в то время как с едой без напитков и благодаря процессу оксигенации (расщепление углеводов на углекислый газ и воду) в него поступает 1200 мл. И получается, что разница между этими двумя показателями составляет 400, иногда 500 мл.
"Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Всё, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отёков", – предупредил Мясников, подчеркнув, что водно-солевой баланс – один из самых стойких в человеческом организме.
Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, какой водой лучше всего утолять жажду, чтобы не навредить здоровью.
Комментарии
Ну и? 500 мл?
Тупорылый доктор