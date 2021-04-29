В Барнауле стартовал девятый международный туристский форум VISIT ALTAI

Международный туристский форум VISIT ALTAI стартовал в Барнауле 28 апреля 2021 года. Программа будет интересна представителям разных сегментов турбизнеса. Участников ждут образовательные и презентационные мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, публичные защиты проектов, профильные сессии и многое другое.
Первое мероприятие в рамках форума – "Сибирский съезд экскурсоводов". Учёные, гиды, общественные деятели и федеральные эксперты обсудят специфику организации экскурсий в рамках экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Отдельно участники обсудят изменения законодательства в сфере экскурсионной деятельности. Также на площадке презентуют новые региональные путеводители – "Путешествуй по Алтайскому краю" и "Пешком по Барнаулу".
Одной из главных тем второго дня форума станет применение в туризме цифровых технологий на примере работы системы онлайн-бронирования B2B.Ostrovokа. Для туроператоров и отельеров проведут обучающие семинары по онлайн-формам кассовой отчётности, которые обязательны для всех субъектов сферы туризма с 1 июля 2021 года, и расскажут о лайфхаках по успешному развитию отеля. Завершится день встречей с известными путешественниками Алтайского края, совершившими экспедиции в 2020 году.
На третий день команда Profi.Travel представит участникам форума "портрет туриста Алтайского края". Эксперты подведут итоги комплексного исследования турпотока и туристического потенциала Алтая, научат яркой и интересной презентации своих турпродуктов в онлайн-формате и расскажут, как продвигаться локальному туроператору, отелю, экскурсионному бюро, используя современные интернет-технологии.
Программа форума VISIT ALTAI завершится праздником "Цветение маральника", который пройдёт на турзоне "Бирюзовая Катунь". На празднике также состоится открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае.
Регистрация на мероприятия VISIT ALTAI доступна на официальном сайте события.
Комментарии