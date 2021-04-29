Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Стоимость авиабилетов в России к лету вернётся на уровень 2019 года и продолжит расти. Об этом РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.
"В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом", – сказал он.
Ванцев подчеркнул, что цены резко пойдут вверх с 2022 года. По его словам, это связано с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам представлены в долларах, а курс рубля снизился на 15-20%. Кроме того, выросли затраты на топливо. Вместе с тем Ванцев считает, что поднимать цены стоит "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять нагрузки рейсов.
Ранее сообщалось, что специалисты зафиксировали рост случаев мошенничества при продаже авиабилетов в России. За апрель в Сети появилось 50 фишинговых сайтов.
Комментарии
Да, да.... повысили уже на праздники чуть ли не в 6ть раз билеты из Мск в Барнаул подорожали.
Это очень "грамотно и аккуратно"
сравнила купленные билеты в марте и сейчас разница в 9500
(туда-обратно симферополь)
ну мне бы так з\п повышали
Авиакомпании предупредили о полупустых самолетах и сокращении рейсов, это рынок