Детям-сиротам в Алтайском крае начнут выдавать жилищные сертификаты. Как их получить?

В Алтайском крае утвердили порядок предоставления детям-сиротам сертификатов на жильё. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального Министерства строительства и ЖКХ.
Перед использованием сертификата сделку нужно согласовать в региональном жилищном управлении. Документ будет действовать в течение года и выдаваться из расчёта на квартиру площадью 33 м² по средней рыночной стоимости. При этом приобретаемое жильё не может быть меньше 28 м², а если помещение покупается в собственность семьи, то площадь доли не должна составлять менее 18 м².
"При использовании средств сертификата заявитель вправе дополнительно использовать собственные или заёмные средства, а также материнский капитал", – подчеркнули в ведомстве.
В ведомстве добавили, что на предоставленные деньги нельзя купить квартиру в аварийном доме, а также приобрести индивидуальный дом на садовом и дачном участке.
На получение сертификата сирота должен достигнуть 23-летнего возраста и иметь судебный акт о предоставлении жилья, вступивший в силу до 2019 года. При этом сиротам с судимостью, а также страдающим от алкоголизма и наркомании сертификат не дадут.
Подать заявление в краевое жилищное управление необходимо до 1 июля 2021 года. Уточнить информацию можно по телефону 8 (3852) 55-66-62.
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