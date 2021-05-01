Власти рассчитывают в течение года остановить падение доходов россиян

В Кремле рассчитывают в течение года остановить падение доходов россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В первом квартале 2021 года доходы упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвёртом квартале 2020 года, говорится в докладе Росстата.
"Аналогичная ситуация сейчас во всём мире, все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о необходимости изменить методологию подсчёта доходов населения. Его словам, публикуемые Росстатом данные вызывают "очень большую дискуссию".
Комментарии
Если бы не было коронавируса,то его нужно было бы придумать. Коронавирус виноват в провале капиталистической и псевдокапиталистической модели экономик. Да,вишенка на торте - в регулярном подорожании бензина виноват, естественно, коронавирус. ))
Спасибо деду за Победу
Я так понимаю, прекратится падение доходов у главных-преглавных россиян. Хотя... они и не теряли ничего.
Цены на масло поправили, с ценами на жилье тож, теперь за доходы надо взяться!
Болтология
В "галошные годы" у младших школьников (октябрят) была , по современному "кричалка": А девиз у нас такой - больше дела, меньше слов!
Бла, бла, бла.. чиеуши то и депутатишки безбедно живут, только богатеют ежегодно! А холопам рассказывают про пандемию во все мире))))))
Аналогичная ситуация сейчас во всём мире, все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса
У западных стран подушка безопасности больше. Для среднего гражданина. А вот количество миллиардеров за время пандемии увеличилось только в России. Интересный у нас бизнес, плачет, но богатеет. Не все, конечно, но плакали то все. В том числе и те, кто разбогател