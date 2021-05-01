Девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 270 – до 4 814 558 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3208 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+737) и Московской области (+649). Алтайский край (+78) на 1 мая занимает 24-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 436 583 человека, в том числе 8 637 – за последние сутки.
Скончались ещё 392 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 110 520 летальных случаев.
В общей сложности в стране провели более 129,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 341 тысячу тестов сделали за последние сутки.
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