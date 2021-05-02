Японский врач рассказал, как избежать старения в молодом возрасте

Профессор Хироси Хираидзуми рассказал, что ощущение старения в молодом возрасте сигнализирует о необходимости физической нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист отметил, что функции тела деактивируются и человек начинает преждевременно стареть. Из-за удалённой работы, по его словам, многие могут почувствовать напряжение и боли в теле.
"Мышцы, идущие вертикально от талии к передней части тазобедренного сустава, а также подвздошно-поясничные мышцы становятся жёсткими и создают нагрузку на поясницу", – уточнил эксперт.
Он порекомендовал бороться с "заржавелостью" тела при помощи регулярной растяжки. Несколько упражнений перед работой помогут вам улучшить самочувствие и поднять уровень работоспособности.
Ранее системный биолог и специалист в области долголетия Эндрю Стил перечислил семь незамысловатых правил, соблюдение которых замедлит процесс старения человеческого организма.
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