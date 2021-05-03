Эксперт назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения

Многие классические профессии ждет серьезное изменение. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с "Российской газетой".
По его словам, в ближайшие 10 лет исчезнет в нынешнем виде профессия бухгалтера. Большинству специалистов придется освоить дополнительные навыки аудитора или налогового консультанта.
Также под угрозу попадает работа водителя – это связано с развитием автопилотов.
"То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника", – предупредил Сафонов.
В подтверждение своих слов он привел пример с сокращением экипажа в самолетах и допустил, что в скором времени в кабине может остаться только один пилот.
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