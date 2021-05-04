В Госдуме назвали срок высадки первых российских космонавтов на Луну

Первые российские космонавты высадятся на Луну примерно в 2030 году. Такие сроки назвал летчик-космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко.
Как сообщает "Москва 24", к пилотируемой экспедиции идет подготовка экипажа, которая должна завершиться в ближайшие годы.
"В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу", – сказал парламентарий.
Романенко отметил, что изучение космоса необходимо во благо человечества, в том числе потому, что на других планетах есть ископаемые, которые могут оказаться полезными на Земле.
Комментарии
Какое благо для человека.
Не опоздали ?
Разберитесь сначала с земными,все равно с лунных благ народу ничего не достанется, а разработки за народные деньги.
Первым космонавт-рогоза
Про Марс забыли. А жители Борзовки за свой счет дорогу делают.
А щас-то зачем космонавтов набрали, если лететь собрались только в 30-м году. Они-же состарятся за 9 лет!
перед полётом на Луну, хорошо бы с очковыми сортирами разобраться и дороги сделать
на других планетах есть ископаемые
Тут бы свои не потерять
На чём полетим, на батуте?
Ключевое слово здесь "Примерно"
тебе приснилось наверно что тебя щупал?
4.05.2021 09:02
- гость -
Не, не на батуте, на ещё советских "галошах".
4.05.2021 07:58
- гость -
А жители Борзовки за свой счет дорогу делают.
Позвоните Рогозину - сделают взлётку.