В Барнауле изменили схему движения на участке улицы Лазурной из-за просадки грунта

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org
С 4 мая в Барнауле участок улицы Лазурной в районе "Ленты" на Власихинской, где идет ремонт дороги из-за просадки грунта, сообщает пресс-служба мэрии.
"Движение по проезжей части четной стороны улицы Лазурной, в районе пересечения с улицей Власихинской, будет перекрыто. На участке нечетной стороны улицы Лазурной, от улицы Власихинской до въезда на парковку ТЦ "Лента", будет организовано двустороннее движение", — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят быть внимательными и по заранее планировать пути объезда.
Напомним, что с 4 мая в Барнауле ограничили движение по Объездной дороге из-за проведения ремонтных работ. Временные неудобства затронули участок от улицы Власихинской до улицы Кутузова.
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