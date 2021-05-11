Дилерский центр "Альбион Моторс" в шестой раз наградили за постпродажное обслуживание

Официальный дилер Jaguar Land Rover в Алтайском крае и Новосибирской области – компания "Альбион Моторс" – получила сразу несколько значимых наград за работу в 2020 году. Так, барнаульский дилерский центр отметили призом за лучшее послепродажное обслуживание, а новосибирский ДЦ стал лучшим в номинации "Развитие бизнеса".
Это не первые награды компании. В 2020 году новосибирский ДЦ "Альбион Моторс" получил от дистрибьютора "Jaguar Land Rover Россия" звания "Лучший дилер 2019" и "Лучший дилер по развитию бизнеса 2019", а барнаульский салон был удостоен "бронзы" с точки зрения качества сервиса.
Отдельно стоит отметить категорию по постпродажному обслуживанию. "Альбион Моторс" уже пять раз признавался лучшим в этой номинации – компания побеждала три года подряд – в 2014, 2015, 2016 годах, а также в 2018 и 2020 годах.
"Победить в таком соревновании можно только в случае, если каждый сотрудник добивается максимального результата. Еженедельный контроль за промежуточными результатами и планы мероприятий по улучшению всех процессов дают плоды", – рассказывает технический директор "Альбион Моторс" Иван Левин. По его словам, ранее была создана рабочая группа из сотрудников дилерского центра, каждый из которых достигал своих целей с точки зрения KPI конкурса.
Дилерские центры "Альбион Моторс" оснащены самым современным оборудованием для оказания сервисного обслуживания. Так, в Новосибирске у компании десять постов сервиса, в Барнауле – восемь, из них два диагностических.
"Главным преимуществом обслуживания в официальном сервисе является уверенность, что ваш автомобиль попадает к сертифицированным специалистам, которые проходят большой пласт обучения по ремонту автомобилей именно этой марки. Также безусловным плюсом является предоставление гарантии на оказываемые услуги и оригинальные запасные части", – рассказывает Иван Левин.
Условия договора накладывают на дилера обязательства о том, что он не имеет права допускать к ремонту автомобилей лиц, не получивших первый квалификационный разряд. Поэтому каждый новый сотрудник обязательно проходит курс обучения и защищает свою квалификацию в Академии Jaguar Land Rover. Только после этого он имеет право осуществлять техническое обслуживание.
Если же говорить о более серьёзных ремонтах, то, по словам Ивана Левина, для их выполнения необходимо иметь третий и выше уровень квалификации. Обучение таких специалистов занимает не менее двух лет и обходится предприятию ориентировочно в 1,5 миллиона рублей. Таким образом, обращаясь к официальному дилеру, вы можете рассчитывать на высокий уровень квалификации специалистов и соответствующее качество обслуживания.
"Альбион-Моторс"
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